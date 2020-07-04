Турция назвала законным присутствие своей армии в Ливии

https://static.news.ru/photo/6d182cb2-be0f-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/GlobaL Look Press

Армию Турции пригласили в Ливию официальные и законные власти африканской республики. Анкара продолжит поддерживать народ этой страны, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в Триполи ( столица Ливии).

Руководитель ведомства, вместе с начальником генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером посетил судно ВМС республики — «Гиресун». На борту состоялся брифинг группой военных Анкары при Командовании по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи, передаёт Анатолийское агентство новостей.

Мероприятие призвано проанализировать выполнение положений заключенного в конце 2019 года договора между Турцией и признанным ООН ливийского Правительства национального согласия (ПНС) о сотрудничестве в оборонной сфере и безопасности.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

По предварительным данным, Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Как писал ранее NEWS.ru, за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.

В январе 2020 года в Германии прошла конференция по Ливии, в которой приняли участие представители России, США, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. По итогам встречи стороны выступили с совместным заявлением, которое призывало стороны конфликта в Ливии прекратить все военные передвижения. Призыв также касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции также предложили Совбезу ООН ввести санкции для нарушителей режима прекращения огня.