США пытаются не пустить ЧВК «Вагнер» в Нигер Военэксперт Рожин: США просят Нигер не приглашать в страну ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Власти США просят новое руководство Нигера не приглашать в страну ЧВК «Вагнер», сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что Вашингтон пытается таким образом решить свои вопросы без интервенции в страну. По мнению Рожина, для США также важно сохранить американскую военную базу в Нигере, свои активы и получить гарантии жизни и безопасности бывшего президента Мохамеда Базума.

США в качестве альтернативы военной агрессии против Нигера продолжают рассматривать вариант договориться с военной хунтой Нигера. В качестве желаемых параметров: <...> твердые гарантии отказа властей Нигера приглашать в страну ЧВК «Вагнер» и другие российские военные структуры, — написал он.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере предупредили заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд, что убьют президента в случае интервенции. Они считают, что соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить власть Базума.

До этого советник отстраненного от власти президента по политическим вопросам Антинекар Аль-Хасан заявил, что интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки может привести к тому, что весь континент окажется в состоянии войны. Он также усомнился, что ЭКОВАС пойдет на подобный шаг.