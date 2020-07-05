Президент Ганы ушёл на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3a0cecdc-be9a-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Нана Акуфо-Аддо Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума рассказал, что президент страны Нана Акуфо-Аддо ушёл на карантин на две недели. При этом его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Политик принял такое решение после подтверждения COVID-19 у человека из его ближайшего окружения, передаёт Vanguard. Глава государства продолжит работу из президентской виллы в столице Аккре.

Президент сдал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. Однако он принял решение уйти на самоизоляцию в качестве меры предосторожности, — сказал министр.

Лидер страны 3 июля отправил в отставку замминистра торговли и промышленности Кингсли Ахенкора за несоблюдение карантинных ограничений. Чиновник сдал положительный тест на коронавирус, однако покинул правительственный изолятор и пошёл на избирательный участок в качестве наблюдателя на выборах.

В настоящими момент на территории Ганы зафиксировано 18 892 случая заражения COVID-19, жертвами вируса стали 117 пациентов.

Из-за коронавируса в Африке карантин соблюдают ещё два президента. Глава Сенегала Маки Саль с 25 июня находится на изоляции, а лидер Ботсваны Мокгвитси Масиси изолировался 2 июля. Они контактировали с заражёнными, однако ещё ни один политик не получил положительный тест.

Как писал NEWS.ru, 4 июля ВОЗ сообщила о росте числа инфицированных коронавирусом на континенте. За сутки их количество выросло на 29 609, до 444 983.

Подавляющее большинство инфицированных зарегистрировано в ЮАР — 177 124, в стране умерли от коронавируса 2952 человека. Самое большое число жертв зафиксировано в Египте — 3201. В Алжире зарегистрировано 937 летальных исходов.

Помимо этого, в странах южнее Сахары по числу инфицированных за ЮАР следуют Нигерия (27 564 заразившихся и 628 умерших) и Гана (18 892 и 117).