Политолог оценил возможность государственного переворота в Кении Политолог Кортунов: протесты в Кении не приведут к революционным изменениям

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты в Кении навряд ли приведут к революционным изменениям, считает политолог Андрей Кортунов. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что за фасадом благополучия и развития скрывались серьезные социальные и экономические проблемы. По его словам, основные трудности связаны с неравенством.

Я думаю, что эти протесты, вероятнее всего, будут подавлены. Но, конечно, это тревожный звонок и для Кении, и других государств региона, поскольку нестабильность в одной стране, как показывает история, очень часто запускает некую цепную реакцию проблем нестабильности в соседних странах, — высказался Кортунов.

Политолог уточнил, что в последние годы Кению считали примером для всего региона Восточной Африки: там быстро развивалась экономика и социальная сфера. Но такие темпы роста и процесс урбанизации, по словам эксперта, привели к серьезному разрыву между слоями населения. Кроме того, как подчеркнул Кортунов, протесты связаны с этническими проблемами.

Я не думаю, что протесты, охватившие сейчас страну, приведут к каким-то революционным изменениям. Все-таки Кения — страна с довольно сильными государственными институтами. Силовые структуры, насколько можно судить, лояльны к правительству, — добавил политолог.

Толпа ранее подожгла здание парламента Кении в Найроби. Активисты протестуют против повышения налогов. Люди уже разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства. Кроме того, они подожгли здание городского совета Найроби.