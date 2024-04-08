Почти 100 человек погибли при кораблекрушении в Африке AFP: 91 человек погиб при крушении перегруженного судна у берегов Мозамбика

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Не менее 91 человека погибли при затоплении рыболовного судна, переоборудованного в паром, в Мозамбике, сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Уточняется, что корабль потерпел крушение из-за перегрузки.

На судне находились 130 человек, оно не было предназначено для транспортировки пассажиров. По словам госсекретаря провинции Нампула, на корабле началась паника из-за ложного сообщения о распространении эпидемии холеры, большая часть пассажиров попыталась выбраться на сушу.

Госсекретарь отметил, что среди погибших есть дети. Спасателям удалось обнаружить пятерых выживших, двое из них доставлены в медучреждение.

Ранее в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщили, что неизвестные совершили нападение на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского порта Аден в Аденском заливе. По его данным, атака произошла в утренние часы. В результате ракетного обстрела судна никто не пострадал.

До этого в американской Оклахоме корабль врезался в мост. В момент инцидента на переправе находились автомобили. Сообщений о пострадавших не поступало, устанавливаются причины случившегося.