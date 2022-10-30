Опубликованы кадры с места теракта в Сомали, где погибли 100 человек

Фото: Farah Abdi Warsameh/AP/TASS

Не менее 100 человек погибли в результате взрыва двух машин у Министерства образования Сомали в центре Могадишо

В Сети появились кадры взрывов в столице Сомали Могадишо. По предварительным данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 100 человек, сотни получили ранения.

Посольство РФ в Сомали сообщило, что россиян среди пострадавших нет.

Взрывы прогремели 30 октября у здания Министерства образования в столице Сомали. По предварительным данным, бомбы были заложены в двух припаркованных неподалеку автомобилях.

По сведениям сомалийского новостного портала Shabelle media network, в числе погибших — начальник полиции столичного района Ходан и репортер одного из местных телеканалов. Авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили рейсы в Могадишо, опасаясь террористических атак.