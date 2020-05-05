Нехватка еды грозит более чем 40 млн жителей Западной Африки

Количество жителей стран Западной Африки, которым необходима продовольственная помощь, может увеличиться в ближайшие полгода до 43 млн из-за экономических проблем, связанных с коронавирусом, сообщила официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Элизабет Бирс.
По её словам, COVID-19 может стать «ещё одним ингредиентом в токсичном коктейле вооружённых конфликтов, перемещений населения и изменения климата», который уже стал причиной усиления голода.
Многие не только голодны, но и вынужденно покинули свои дома из-за конфликтов, насилия и отсутствия безопасности, — отметила она.
Бирс уточнила, что наиболее в помощи нуждаются жители Центральноафриканской Республики, Нигерии и Камеруна.
Представитель ВПП подчеркнула, что отсутствие содействия также создаёт риск гражданских волнений в регионе.
ВПП срочно требуются $574 млн для предоставления срочной помощи в Западной Африке в течение ближайших шести месяцев, — сообщила Бирс.
Она предположила, что потребность в поддержке может возникнуть уже в ближайшие недели, после того как в полной мере будут проанализированы последствия пандемии,
Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом в странах Африки за сутки составило 1653. Таким образом, общее число заболевших достигло 44 034 человека.
Добавьте наши новости в избранные источники