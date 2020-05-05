Нехватка еды грозит более чем 40 млн жителей Западной Африки

https://static.news.ru/photo/0a36800a-8ebf-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Количество жителей стран Западной Африки, которым необходима продовольственная помощь, может увеличиться в ближайшие полгода до 43 млн из-за экономических проблем, связанных с коронавирусом, сообщила официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Элизабет Бирс.

По её словам, COVID-19 может стать «ещё одним ингредиентом в токсичном коктейле вооружённых конфликтов, перемещений населения и изменения климата», который уже стал причиной усиления голода.

Многие не только голодны, но и вынужденно покинули свои дома из-за конфликтов, насилия и отсутствия безопасности, — отметила она.

Бирс уточнила, что наиболее в помощи нуждаются жители Центральноафриканской Республики, Нигерии и Камеруна.

Представитель ВПП подчеркнула, что отсутствие содействия также создаёт риск гражданских волнений в регионе.

ВПП срочно требуются $574 млн для предоставления срочной помощи в Западной Африке в течение ближайших шести месяцев, — сообщила Бирс.

Она предположила, что потребность в поддержке может возникнуть уже в ближайшие недели, после того как в полной мере будут проанализированы последствия пандемии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что количество инфицированных коронавирусом в странах Африки за сутки составило 1653. Таким образом, общее число заболевших достигло 44 034 человека.