Мощный взрыв прогремел на заправке в Кении

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Мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции в городе Найроби, сообщил на странице в Twitter (X) официальный представитель правительства Кении Исаак Мваура. По его словам, в результате происшествия погибли два человека, еще не менее 222 человек пострадали.

Два кенийца умерли во время оказания медицинской помощи в Западной больнице Найроби. Кроме того, в результате пожара пострадали еще 222 человека, они были доставлены в различные больницы, — написал Мваура.

ЧП произошло в ночь на 2 февраля в результате взрыва машины с неизвестным регистрационным номером, которая перевозила газ. Начавшийся после этого пожар быстро распространился на рядом стоящие здания, огонь охватил магазин с одеждой и текстилем, а также жилые дома. По словам Мваура, на месте происшествия работает командный центр, контролирующий спасательную операцию.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», расположенном в 100 км от Баку. ЧП случилось в одном из цехов завода в результате удара молотком по снаряду минометного оружия. Пострадали три человека.