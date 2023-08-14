Лидер мятежников Нигера согласился на переговоры с ЭКОВАС Al-Jazeera: лидер мятежников Нигера Тчиани согласился на переговоры с ЭКОВАС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Руководитель захватившего в Нигере власть «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани согласился начать переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь при этом на вновь назначенного премьер-министра страны Ламина Зейна Али Махамана. Последний заявил, что новое руководство Нигера «с оптимизмом» ждет начала переговоров в течение ближайших дней.

Издание отмечает, что Тчиани выразил готовность к разрешению ситуации вокруг государственного переворота в стране при посредничестве дипломатии. Данное заявление он сделал на встрече с делегацией религиозных лидеров из Нигерии. По словам генерала, переворот был совершен из «лучших побуждений».

В конце июля военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. В этой связи руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) пришло к выводу, что начать военную операцию в Нигере необходимо «как можно скорее». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии. Он отметил, что ЕС поддерживает поиск дипломатического выхода из кризиса, принимая во внимание параллельную подготовку к вторжению ЭКОВАС.

Ранее сообщалось, что военный совет, сформированный мятежниками в Нигере, намерен предъявить обвинения в государственной измене отстраненному от власти президенту Мохамеду Базуму. По словам мятежников, они собрали достаточно доказательств.