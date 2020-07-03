Лавров призвал к немедленному прекращению боёв в Ливии

https://static.news.ru/photo/bcfcf664-bd1e-11ea-85d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевые действия на территории Ливии должны быть прекращены немедленно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению министра, разрешение конфликта в североафриканской стране военным путём невозможно, поэтому враждующие стороны должны сесть за стол переговоров, сообщает «Политика сегодня».

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС). С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

Как писал ранее NEWS.ru, за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.

В январе в Германии прошла конференция по Ливии, в которой приняли участие представители России, США, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. По итогам встречи стороны выступили с совместным заявлением, которое призывало стороны конфликта в Ливии прекратить все военные передвижения. Призыв также касался тех, кто оказывает противоборствующим сторонам помощь. Участники конференции также предложили Совбезу ООН ввести санкции для нарушителей режима прекращения огня.