Количество заразившихся коронавирусом в Африке перевалило за 30 тысяч

https://static.news.ru/photo/34323d08-87ae-11ea-a11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cyril Ndegeya/Xinhua/Global Look Press

Число инфицированных COVID-19 на территории африканского континента превысило 30 тысяч человек. Об этом заявили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Лидирует по количеству заражённых Южно-Африканская Республика. Здесь зафиксировано 4,3 тысячи случаев. В первую тройку также входят Египет (около 4,1 тысячи) и Марокко (3,8 тысячи).

По количеству жертв инфекции первое место занимает Алжир, где умерли 419 человек. Самые низкие показатели смертности у Ганы и Джибути — 10 и 2 человека соответственно, передаёт ТАСС.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели свыше 817 тысяч.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались 404.

Ранее NEWS.ru писал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения к населению в прямом эфире не смог с первого раза надеть защитную маску. В результате глава государства стал героем мемов, разошедшихся в соцсетях.