Кения хочет направить тысячи своих граждан в Россию для трудоустройства Власти Кении направят в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Фото: James Wakibia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Кении направят в Россию около 10 тысяч своих граждан для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед в Twitter (X). По его словам, Найроби собирается заключить двусторонние трудовые соглашения с несколькими странами, в том числе с Россией.

Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <...>. Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <...>, Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест, — сообщил Мохамед.

Это решение было принято, так как президент страны Уильям Руто намерен продвигать государство как конкурентоспособный источник сотрудников. По словам его пресс-секретаря, граждане Кении являются профессиональной и квалифицированной рабочей силой.

Ранее сообщалось, что в России для мигрантов был установлен срок после получения патента на работу. Иностранные граждане обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД России уведомление о трудоустройстве.