Кенийские депутаты нашли способ сбежать из парламента во время беспорядков РИА Новости: в Кении депутаты сбежали из парламента через подземный ход

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты законодательного органа Республики Кения были вынуждены покинуть здание парламента по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие, передает РИА Новости. Как сообщил депутат парламента Кении Морис Бисау, в части помещений начался пожар.

Аппарат безопасности недооценил этот протест. Протестующие ворвались в парламент, и мы были вынуждены пройти в туннели и найти безопасный проход, — сказал Бисау.

Ранеее сообщалось, что толпы людей подожгли здание парламента Кении в Найроби. Отмечается, что активисты протестуют против повышения налогов.

Ранее представитель правящего режима Нигера полковник Амаду Абдраман известил, что страна разорвала военное соглашение с Вашингтоном, которое разрешало ВС США и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны. Договоренность была расторгнута в срочном порядке, подчеркнул военный.

До этого Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где были размещены американские солдаты. По информации агентства, россияне используют для базирования отдельный ангар, чтобы не смешиваться с бойцами армии США.