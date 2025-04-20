Число жертв нападения вооруженных скотоводов увеличилось AFP: число жертв нападения боевиков-скотоводов в Нигерии возросло до 56

Фото: Xinhua/Global look Press

Число погибших после нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии увеличилось, передает Agence France-Presse. В материале говорится, что советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев упомянул 56 жертв.

По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек, — отметил Иорпев.

Речь идет о недавней трагедии: 17 человек погибли в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами. Тогда в СМИ подчеркнули, что в центральной части страны часто происходят подобные столкновения из-за земельных споров. На место бойни прибыли силовики, нападавшие под их напором попытались скрыться в лесах.

До этого группа террористов убила 44 мирных жителя на юго-западе Нигера, в государстве объявили трехдневный национальный траур. Нападение было зафиксировано в деревне Фонбита в сельском районе Кокору на юго-западе страны. Террористы окружили одну из мечетей, взяли людей в заложники и устроили беспорядочную резню. Всего погибло не менее 44 человек, еще 13 получили серьезные ранения.

Также серия терактов произошла в северо-восточном штате Борно, атаки совершили женщины-смертницы. В результате атак погибли 18 человек и пострадали 30.