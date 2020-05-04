Число заражённых коронавирусом в Африке превысило 44 тысячи

https://static.news.ru/photo/32e13cfa-8df4-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Количество инфицированных коронавирусом в странах Африки за сутки составило 1653. Таким образом, общее число заболевших достигло 44 034 человека. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.

Наибольшее число заразившихся выявили в ЮАР (6783), Египте (6193) и Алжире (4474). Всего от COVID-19 скончались 1788 пациентов, передаёт ТАСС.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе обращения к населению в прямом эфире не смог с первого раза надеть защитную маску. В результате глава государства стал героем мемов, разошедшихся в соцсетях.