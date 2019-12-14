https://static.news.ru/photo/86469b08-1e80-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Омар аль-Башир Фото: Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

Суд сократил тюремный срок бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу с 10 до 2 лет. Данное решение было принято инстанцией в связи с преклонным возрастом экс-главы государства. Об этом стало известно в субботу, 14 декабря.

Свергнутому лидеру страны в настоящее время 75 лет.

В связи с достижением Омаром аль-Баширом возраста 70 лет срок заключения сокращён с 10 до 2 лет, — заявил судья в финальной части оглашения приговора. Трансляцию вёл телеканал Al Hadath.

Аль-Башир правил Суданом 30 лет. Его отстранили военные во время переворота 11 апреля 2019 года. Страну тогда сотрясали многочисленные протестные акции из-за проблем в экономике.

Ранее NEWS.ru писал, что приговор бывшему суданскому лидеру Омару аль-Баширу по обвинениям в коррупции суд вынесет 14 декабря. Такое решение приняла судебная коллегия в Хартуме.

Речь идёт о секретной комнате в президентском дворце, которая является первым эпизодом в деле. Её нашли после свержения президента в его резиденции в апреле 2019 года. Там было обнаружено $113 млн.