Африканский Квентин Тарантино «убил» на съёмках свыше 200 человек

https://static.news.ru/photo/29d752f4-c835-11ea-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Trenchard/Global Look Press

Режиссёр из Уганды (страна в Восточной Африке) — Исаак Набвана — зарабатывает на съёмках убийств. Его студию посещают туристы со всего мира, чтобы сыграть эпизодическую роль в фильмах. Как правило, актёры-любители становятся статистами, которые постоянно гибнут.

Источник обогащения кинодеятель нащупал случайно. Его прославили кровавые низкобюджетные ленты, пишет портал argumenti.ru.

Мы «убили» таким образом больше 200 человек. У нас были люди, приехавшие из Швейцарии, в медовый месяц, чтобы принять участие в съемках. Они просто хотели умереть в фильме, и они были счастливы, — рассказали члены съёмочной группы.

Исаака прозвали угандийским Квентином Тарантино, однако авторы «титула» не так понимают ценность фильмов «оригинального» мэтра из США. «Фишка» лент культового творца не в кровавых сценах, а в интересных сценариях. Набвана серьёзными успехами в кинематографе похвастаться не может. Он просто получает деньги за убийства на экране. Качество картинки огорчает. Действо больше напоминает баловство 15-летних подростков, вооружённых смартфоном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая первая леди Соединённых Штатов Мишель Обама станет ведущей подкаста, который посвящён отношениям и здоровью. Он будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. По её словам, в первом сезоне подкаста она будет говорить с близкими людьми, в том числе с мамой, братом, друзьями и коллегами.