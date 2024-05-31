Терапевт назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной Терапевт Тимощенко назвала жим ногами лучшим упражнением при проблемах со спиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшими упражнениями для ног при проблемах со спиной являются жим, сгибания и разгибания ног на тренажере, а также «ягодичный мостик» и «лодочка», рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, приседания со штангой — эффективное и общеукрепляющее упражнение, однако людям с заболеваниями позвоночника оно может быть противопоказано.

Жим ногами — мышцы ног задействованы максимально, но нагрузка на спину практически отсутствует. Сгибания/разгибания ног на тренажере. «Ягодичный мостик», «лодочка» — положение на животе с вытягиванием рук и ног параллельно полу. Упражнение «стульчик» — статичного характера для укрепления мышц бедер, икроножных мышц с минимальным вовлечением мышц спины, — заявила Тимощенко.

Медик подчеркнула, что гакк-приседания на тренажере следует выполнять с осторожностью. Тимощенко объяснила, что в данном случае нагрузка на спину хоть и меньше, чем в традиционных приседаниях со штангой, но она все равно присутствует.

Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин заявил, что незаменимым инвентарем для занятий в спортзале являются атлетический пояс, кистевые ремни, перчатки и дневник тренировок. Он отметил, что первые три предмета сводят риск некоторых травм к минимуму.