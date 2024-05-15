Терапевт раскрыла неприятную и опасную правду о табуретках Терапевт Заплавнова: сидение на табуретке опасно для позвоночника и ног

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Долгое сидение на табуретке опасно для позвоночника и ног, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Медик объяснила, что данный предмет мебели вызывает излишнее напряжение опорно-двигательного аппарата и провоцирует затекание нижних конечностей.

Табуретка практична, уместна в небольших помещениях, но на этом плюсы заканчиваются. Долго сидеть на ней нельзя из-за излишних напряжений мышц спины и нагрузки на позвоночник. Кроме того, табуретка сыграет злую шутку с осанкой — практически никто не держит спину прямо на табуретке, все сутулятся. Кроме того, на табуретке часто затекают ноги, — заявила Заплавнова.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее заявил, что храп может привести к снижению слуха как у храпящего, так и у тех, кто находится рядом. По словам специалиста, апноэ и прерывистый сон также чреваты для мужчин плохой выработкой тестостерона. Абакумов подчеркнул, что зачастую храп появляется на фоне усталости, простуды или употребления алкоголя.

Абакумов посоветовал отказаться от вредных привычек и не спать на спине. Также помочь могут пение, снижение массы тела и использование специальных устройств или повязок, которые выдвигают вперед нижнюю челюсть.