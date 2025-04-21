Кожа кричит о помощи? Готовим весенние экомаски для лица — эффект поражает

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ваша кожа выглядит уставшей и тусклой? Эти 3 простые натуральные маски быстро восстановят свежесть, снимут отеки и вернут здоровый цвет лицу!

1. Очищающая маска с глиной и огурцом (для жирной кожи)

1 ст. л. белой глины

2 ст. л. огуречного сока

1 ч. л. лимонного сока

Смешайте, нанесите на 10 минут. Убирает жирный блеск и сужает поры.

2. Освежающая ягодная маска (для тусклой кожи)

3 спелые клубники или малины

1 ч. л. меда

1 ч. л. оливкового масла

Разомните ягоды, смешайте с остальными ингредиентами. Держите 15 минут.

3. Успокаивающая маска с картофелем (для уставшей кожи)

1/2 вареного картофеля

1 ст. л. сметаны

1 ч. л. измельченной петрушки

Теплую смесь нанесите на 20 минут. Отлично снимает отеки.

Для лучшего эффекта делайте маски 2-3 дня подряд утром на очищенную кожу. Перед нанесением протрите лицо кубиком льда из травяного отвара — это усилит результат!

Ранее также сообщалось о способах стабилизировать иммунитет весной. Несколько простых шагов помогут вам вернуть бодрость и укрепить здоровье.