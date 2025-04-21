Ваша кожа выглядит уставшей и тусклой? Эти 3 простые натуральные маски быстро восстановят свежесть, снимут отеки и вернут здоровый цвет лицу!
1. Очищающая маска с глиной и огурцом (для жирной кожи)
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1 ст. л. белой глины
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2 ст. л. огуречного сока
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1 ч. л. лимонного сока
Смешайте, нанесите на 10 минут. Убирает жирный блеск и сужает поры.
2. Освежающая ягодная маска (для тусклой кожи)
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3 спелые клубники или малины
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1 ч. л. меда
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1 ч. л. оливкового масла
Разомните ягоды, смешайте с остальными ингредиентами. Держите 15 минут.
3. Успокаивающая маска с картофелем (для уставшей кожи)
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1/2 вареного картофеля
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1 ст. л. сметаны
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1 ч. л. измельченной петрушки
Теплую смесь нанесите на 20 минут. Отлично снимает отеки.
Для лучшего эффекта делайте маски 2-3 дня подряд утром на очищенную кожу. Перед нанесением протрите лицо кубиком льда из травяного отвара — это усилит результат!
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