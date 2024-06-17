Диетолог предупредила об опасности кетодиеты Диетолог Галкина: из-за кетодиеты страдают почки и печень

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Из-за кетодиеты страдают почки и печень, рассказала aif.ru диетолог Алтайского краевого онкологического диспансера Оксана Галкина. По ее словам, также из-за этого от человека может исходить неприятный запах ацетона.

При кетодиете сильно страдают почки, печень. Все может перейти в такую стадию, что просто потом человека не смогут вывести из этого состояния, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что кетодиета предполагает резкое сокращение углеводов, из-за чего организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. Однако из-за распада этого жира могут образоваться токсичные для организма кетоны, которые могут стать причиной запаха ацетона изо рта.

Лучше не ориентироваться на различного роды диеты, так как они ограничивают человека, добавила Галкина. Кроме того, они носят скорее временный характер, подытожила диетолог.

Ранее стоматолог Лилия Кузьменкова заявила, что запах изо рта (галитоз) далеко не всегда появляется только из-за плохой гигиены полости рта. Галитоз нередко развивается у тех, кто сидит на богатой жирами кетодиете. Дело в том, что дефицит углеводов переводит организм в состояние активного сжигания жира. И в этот момент изо рта человека начинает пахнуть ацетоном.