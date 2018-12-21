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Великобритания сэкономит на диабетиках

Alejandro Ayala/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Система здравоохранения Великобритании (NHS) может «сэкономить £4 млрд в год», если пациенты с диабетом 2-го типа перейдут на питание жидкой пищей. Медики считают, что такая диета поможет больным похудеть, а это, в свою очередь, может обратить вспять диабет. Снижение заболеваемости означает сокращение расходов государства на дорогостоящие лекарства и операции по ампутации конечностей, довольно частые при диабете. 

Диабет 2 типа — хроническая болезнь, которая чаще всего развивается у людей с лишним весом из-за недостатка движения и обилия в рационе продуктов с большим количеством углеводов. В современном мире это заболевание встречается чаще, чем раньше, из-за повышения уровня жизни, доступности разных видов транспорта и сидячей работы. В развитых странах распространенность диабета 2-го типа в десятки раз больше, чем в бедных. 

Замысел британских врачей состоит в том, чтобы за деньги налогоплательщиков государство покупало супы и коктейли для диабетиков. Медики убеждены в успехе: в долгосрочной перспективе эти приведёт к экономии денежных средств. Свои выводы врачи сделали после проведённого ими исследования.  

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Наблюдение за больными провели сотрудники университета в Глазго в рамках борьбы с диабетом 2-го типа. Результаты работы были опубликованы в журнале Lancet Diabetes and Endocrinology. В рамках исследовательской работы 300 человек придерживались жидкой диеты с калорийностью в 800 килокалорий в день. Период пребывания исключительно на жидкой пище длился не более 12–16 недель. Затем участников переводили на обычное питание. Примерно 46% участников эксперимента в итоге вышли в ремиссию уже после одного года участия в программе. Затраты на диету составили £1,067 на человека в год, что значительно меньше стандартных годовых трат на дорогостоящие лекарства для каждого диабетика. 

«Когда диабетики уходят в ремиссию, шансы на развитие тяжёлых осложнений диабета снижаются, а это уже существенная экономия средств для NHS, — рассказал профессор Эндрю Бриггс, один из исследователей. — Мы пока не можем знать этого наверняка, очень важно долгосрочное наблюдение за участниками. Но полученные результаты обнадеживают и, на наш взгляд, могут привести к перераспределению ресурсов». 

Исследователи подчеркнули, что NHS тратит £10 миллиардов в год на лечение всех форм диабета. В наступающем 2019 году британцы предложат низкокалорийные коктейли пяти тысячам больных, которым недавно диагностировали диабет 2-го типа.


#здоровье #бюджет #диета #здравоохранение #лишнийвес #диабет #обжорство #толстяки
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