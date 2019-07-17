https://static.news.ru/photo/74a4b6c8-a8ab-11e9-88a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Служба безопасности Украины (СБУ) скорректировала своё же заявление об осуждённом водителе тягача, который перевозил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук». Из орудия такого типа, как считается, в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines.

Мужчина, о котором замначальника следственного главка Виталий Маяков рассказывал как о водителе, перевозившем ЗРК, по новой версии силовиков, по-прежнему причастен к транспортировке и лично забирал машину на автопредприятии в Донецке, однако не сидел за рулём, когда «Бук» доставляли к месту выстрела.

Неточность в формулировках руководителей была вынуждена исправлять пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщают « Украинские новости ». Она уточнила, что мужчина был осужден украинским судом в 2017 году.

Пассажирский лайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане нескольких государств.

Украина и ряд европейских стран считают, что самолёт был сбит повстанцами в Донбассе с помощью системы противовоздушной обороны «Бук». Россия настаивает на том, что это была роковая ошибка украинских военных.

Ранее, как писал News.ru, Виталий Маяков рассказал, что якобы причастный к крушению самолёта был задержан три года спустя при пересечении границы Украины с Россией. По словам замначальника Главного следственного управления СБУ, сейчас следователи устанавливают причастность к ЧП в Донбассе ещё 150 человек.