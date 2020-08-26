Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео.

О беседе сообщили в офисе Зеленского, передаёт РИА Новости. Стороны коснулись ситуации в Белоруссии. Зеленский выразил надежду, что положение у соседей Украины скоро стабилизируется, добавив, что это должно произойти в процессе мирного урегулирования разногласий.

Украинский президент также пообещал Помпео, что сделает всё возможное, чтобы не допустить вмешательства Киева «в американский избирательный процесс». Зеленский подчеркнул, что любые попытки отдельных политиков «сделать определённые заявления», относящиеся к президентским выборам в США, «имеют чётко выраженный провокационный след».

Президент Украины отметил важность финансовой помощи от Вашингтона для поддержания стабильности экономики и государственных финансов возглавляемой им страны. Кроме того Зеленский проинформировал госсекретаря об усилиях Киева по достижению мирного урегулирования в Донбассе.

Тридцать один день продолжается режим тишины в Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке — Европы и вашей, — обратился к Помпео Зеленский.

Госсекретарь в ответ поприветствовал это достижение и заверил собеседника в том, что в США Украина имеет двухпартийную поддержку.

Ранее Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ. Как передавал NEWS.ru, должность получил Григорий Галаган, занимавший пост первого заместителя начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом Службы безопасности Украины. Президент обосновал своё решение тем, что задачи командования силовыми операциями изменились в условиях перемирия в Донбассе.