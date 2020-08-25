Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций по Донбассу

https://static.news.ru/photo/4f3bf58e-e71d-11ea-8aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ. Должность занял Григорий Галаган, занимавший пост первого заместителя начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом Службы безопасности Украины.

До Галагана подразделением украинской армии командовал Игорь Лунёв. Указ о назначении нового командующего опубликован на сайте президента. Зеленский обосновал своё решение тем, что задачи командования силовыми операциями изменились в условиях перемирия в Донбассе.

Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают. Нужно адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника, — аргументировал президент Украины.

Галаган имеет непосредственное отношение к действиям ВСУ по Донбассу: с 2014 по 2019 год он был участником силовой операции в Донбассе, создавал и руководил Центром специальных операций СБУ «Альфа». Он заверил главу государства, что будет «качественно выполнять» поставленные перед ним задачи и продолжать работу «по развитию» морского и авиационного компонентов сил спецопераций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе прекратятся в течение 2020 года. По его словам, никто из команды прошлого главы страны Петра Порошенко не хотел прекращения войны так сильно, как этого хочет он.