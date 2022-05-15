Зеленский отреагировал на победу Украины на Евровидении-2022

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу украинской группы Kalush Orchestra на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Глава государства отметил, что украинская музыка «покоряет Европу». Он добавил, что сделает всё возможное, чтобы в следующем году конкурс был проведён в Мариуполе, пишут «Известия».

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз, — заявил Зеленский.

Он поздравил исполнителей Kalush Orchestra и поблагодарил людей и страны, которые голосовали за Украину.

Организатор конкурса «Евровидение-2022» Европейский вещательный союз (ЕВС) ранее отказался дисквалифицировать украинскую группу Kalush Orchestra после их призыва помочь Украине. Представители состязания отметили, что высказывания исполнителей из Украины носили «гуманитарный» характер, а не политический. Организаторы пояснили, что в свете происходящего в стране конкурсантов, такое допустимо. После выступления группы Kalush Orchestra солист Олег Псюк обратился с призывом помочь Мариуполю и «Азовстали».