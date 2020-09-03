Захарова опровергла сообщения о политизации уголовного дела Тревора Рида

https://static.news.ru/photo/c0f7b230-edf8-11ea-a6a7-fa163e074e61_660.jpg Тревор Рид Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Информация, опубликованная в ряде американских СМИ, о якобы имеющей место политизации дела американского студента Тревора Рида безосновательна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, Захарова на брифинге заявила, что меру пресечения студенту из США избрали в соответствии с российским законодательством. Отмечается, что Рид осуждён на девять лет колонии за насилие в отношении российского полицейского.

Тревор Рид признан виновным в совершении преступления, оно предусмотрено частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса России, — цитирует её агентство.

Она добавила, что согласно этой статье, применение насилия, угрожающего жизни или здоровью, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей карается заключением на срок до 10 лет. Захарова также напомнила, что за такие преступления в других странах можно получить ещё более длительные тюремные сроки, чем в России.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на правоохранителей, которые отреагировали на вызов жильцов дома на Ленинградском шоссе. Горожане сообщили о нетрезвом мужчине, конфликтующем с несколькими женщинами, которым и оказался американский студент. Когда Рида везли в отделение, он в машине напал на водителя и его напарника, ударив одного полицейского и порвав мундир другому. В отношении студента возбудили уголовное дело и поместили под арест. Американец утверждает, что ничего из произошедшего не помнит, так как был сильно пьян.

Как писал NEWS.ru, семья студента считает обвинения против него ложными и просит администрацию президента США разобраться в этом вопросе.