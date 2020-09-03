Захарова опровергла сообщения о политизации уголовного дела Тревора Рида

Информация, опубликованная в ряде американских СМИ, о якобы имеющей место политизации дела американского студента Тревора Рида безосновательна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как
Тревор Рид признан виновным в совершении преступления, оно предусмотрено частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса России, — цитирует её агентство.
Она добавила, что согласно этой статье, применение насилия, угрожающего жизни или здоровью, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей карается заключением на срок до 10 лет. Захарова также напомнила, что за такие преступления в других странах можно получить ещё более длительные тюремные сроки, чем в России.
По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на правоохранителей, которые отреагировали на вызов жильцов дома на Ленинградском шоссе. Горожане сообщили о нетрезвом мужчине, конфликтующем с несколькими женщинами, которым и оказался американский студент. Когда Рида везли в отделение, он в машине напал на водителя и его напарника, ударив одного полицейского и порвав мундир другому. В отношении студента возбудили уголовное дело и поместили под арест. Американец утверждает, что ничего из произошедшего не помнит, так как был сильно пьян.
Как писал NEWS.ru, семья студента считает обвинения против него ложными и просит администрацию президента США разобраться в этом вопросе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен