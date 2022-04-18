YA: Путин в гневном письме попросил Беннета передать права на русский храм

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета передать права на собственность расположенной на Александровском подворье в Иерусалиме церкви Александра Невского, пишет Yedioth Ahronoth. Отмечается, что глава РФ напомнил, что до этого бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху обещал передать Москве православный храм Невского. В издании отметили гневный тон Путина, в котором было написано письмо израильскому премьеру.

Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в руки России, после того как это было обещано бывшим премьер-министром [Израиля] Биньямином Нетаньяху, — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Беннета пока не прокомментировал данную информацию.

Подворье включает церковь Александра Невского и ряд других зданий, построенных на земле, которая была куплена в 1859 году в Иерусалиме российским императором Александром II. После революции 1917 года Императорское православное палестинское общество, контролировавшее подворье, разделилось на две организации-правопреемницы, одна из которых оказалась в эмиграции, а другая вела научную деятельность в Советском Союзе. Сейчас фактически комплексом Александровского подворья управляет Русское православное общество Святой Земли, зарегистрированное в Мюнхене как частный фонд и возглавляемое Николаем Гофманом-Воронцовым, советским эмигрантом 1970-х годов.

Напомним, что святилище попало в заголовки газет в 2019 году после того, как израильтянка Наама Иссахар была заключена в тюрьму в Москве по причине контрабанды гашиша. Для освобождения девушки экс-премьер Нетаньяху пообещал вернуть Путину Александро-Невскую церковь.