WSJ: ФБР обнаружило секретные документы в доме Трампа

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Агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и предназначались для доступа в специальных государственных учреждениях.

Агенты ФБР забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника Трампа Роджера Стоуна. Также в список была включена информация о «президенте Франции», — передает газета.

По данным New York Post, среди собранных материалов в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида четыре комплекта документов помечены как «совершенно секретно», три комплекта указаны как «секретные» и еще три — конфиденциальные.

Федеральный мировой судья дал команде юристов Трампа время до 15:00, чтобы отреагировать на ходатайство Министерства юстиции о вскрытии описи, известной как «квитанция о собственности».

Ранее стало известно, что агенты ФБР, проводившие обыск в доме Трампа, искали секретные документы о ядерном оружии. По данным Washington Post, Трамп мог хранить такую документацию на своей вилле во Флориде.

Обыски на вилле бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Ларго прошли 8 августа. Около сотни агентов ФБР нагрянули в поместье политика, когда сам хозяин находился в Нью-Йорке. При этом Белый дом заявил, что не знал об обысках и не владеет ситуацией.