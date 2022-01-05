Вооружённые автоматами протестующие громят резиденцию президента в Алма-Ате

В Алма-Ате протестующие, вооружённые карабинами и автоматами, громят резиденцию президента Казахстана, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Сообщается, что силовики покинули здание и кроме протестующих внутри никого нет. Ранее протестующие захватили аэропорт Алма-Аты.

Многие протестующие <...> вооружены карабинами и автоматами, — сообщил корреспондент.

В центре города продолжаются беспорядки, протестующие поджигают автомобили, а также спецтехнику, которая была использована силовиками. Здание резиденции в дыму, горят прилегающие помещения.

Ранее протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, идёт эвакуация сотрудников. Также приостановил работу аэропорт в Актау.

Ранее митингующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, а также МВД.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.