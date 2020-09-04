Володин прокомментировал возбуждение уголовного дела против депутатов Рады

https://static.news.ru/photo/367fd650-eecf-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Chuprina/wikipedia.org

Возбуждение уголовного дела против депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», посетивших Москву в марте, является ударом по диалогу в «нормандском формате». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что в отношении депутатов оппозиционной партии в Верховной раде Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Татьяны Плачковой, Александра Колтуновича и Рената Кузьмина Государственным бюро расследований (ГБР) возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Это удар по парламентскому измерению «нормандского формата» и попытка сорвать этот диалог, — цитирует ТАСС Володина.

Спикер Госдумы считает, что противники урегулирования ситуации в Донбассе должны привлечь к уголовной ответственности президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он «сам участвует в выработке договорённостей в „нормандском формате“ на уровне глав государств».

Виктор Медведчук руководит украинской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», имеющей 43 из 450 мест в Верховной раде. Председателем парламента страны является представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в марте встречался в Кремле с украинским политиком Виктором Медведчуком. Политики обсуждали проведение встречи парламентариев в «нормандском формате».