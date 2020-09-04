Власти Кипра лишат гражданства семерых владельцев «золотых паспортов»

https://static.news.ru/photo/4d67b980-eecc-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

На Кипре запустили процедуру лишения гражданства семи владельцев «золотых паспортов». Эти люди стали гражданами государства, вложив инвестиции в его экономику.

Президент Кипра Никос Анастасиадис объяснил, что в программе были изъяны и неточности. Власти приняли решение создать более эффективные механизмы контроля. Глава государства подчеркнул, что длительное время чиновники изучают нарушения по получению гражданства.

Гражданство семерых из них (владельцев «золотых паспортов». — NEWS.ru) будет отозвано, — заявил президент журналистам.

Он не уточнил, какое гражданство, кроме кипрского, имеют эти люди, сообщает Agence France-Presse.

Ранее телеканал Al Jazeera заявил , что 1,4 тысячи человек, среди которых бизнесмены из Китая, Вьетнама и России, необоснованно получили паспорта Кипра по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Журналисты утверждают, что в момент получения гражданства эти люди были в международном розыске или подозревались в совершении преступлений. После этого оппозиция страны потребовала у правительства начать расследование. 2 сентября глава государства пообещал расследовать исключительные случаи предоставления гражданства в рамках этой программы. Политик выразил сожаление после публикации телеканала Al Jazeera.

В 2019 году Константинос Петридис, занимавший должность главы МВД Кипра, заявил о наличии чёрного списка бизнесменов, которых власти хотят лишить «золотых паспортов». Сообщалось, что в списке фигурируют 26 фамилий. Кипрская газета Politis утверждала , что среди них есть 10 россиян: бизнесмены Владимир Столяренко, Александр Бондаренко, Олег Дерипаска и члены их семей.

NEWS.ru писал, что 12 депутатов Госдумы не стали скрывать своё заграничное имущество.