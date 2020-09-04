Власти Кипра лишат гражданства семерых владельцев «золотых паспортов»

На Кипре запустили процедуру лишения гражданства семи владельцев «золотых паспортов». Эти люди стали гражданами государства, вложив инвестиции в его экономику.
Президент Кипра Никос Анастасиадис объяснил, что в программе были изъяны и неточности. Власти приняли решение создать более эффективные механизмы контроля. Глава государства подчеркнул, что длительное время чиновники изучают нарушения по получению гражданства.
Гражданство семерых из них (владельцев «золотых паспортов». — NEWS.ru) будет отозвано, — заявил президент журналистам.
Он не уточнил, какое гражданство, кроме кипрского, имеют эти люди,
Ранее телеканал Al Jazeera
В 2019 году Константинос Петридис, занимавший должность главы МВД Кипра, заявил о наличии чёрного списка бизнесменов, которых власти хотят лишить «золотых паспортов». Сообщалось, что в списке фигурируют 26 фамилий. Кипрская газета Politis
NEWS.ru писал, что 12 депутатов Госдумы не стали скрывать своё заграничное имущество.
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