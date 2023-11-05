ВКС России разбомбили подземные укрытия боевиков в Идлибе ВКС РФ поразили объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

ВКС России за сутки поразили подземные укрытия и пункт управления беспилотными летательными аппаратами незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Он также указал на то, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, слова военного приводит ТАСС.

ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Флайфель, Баксамта и Эриха провинции Идлиб поражены подземные укрытия боевиков и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, — сказал Кулить.

Он добавил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны целого ряда террористических группировок в провинциях Латакия и Алеппо.

Кроме того, по словам российского контр-адмирала, авиация международной коалиции продолжила осуществлять полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул Кулить.

28 октября ВКС России поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб. В районе Эт-Танфа было зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации истребителями и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами коалиции США.