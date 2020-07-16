Ватикан выпустил руководство о реакции на педофилию в церкви

https://static.news.ru/photo/c6898ea4-c77d-11ea-9bbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Jung/imageBROKER.com/Global Look Press

Конгрегация доктрины веры подготовила свод правил для священнослужителей и руководства церкви при получении информации о случаях педофилии в лоне католической церкви. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

При получении данных о сексуальных домогательствах епископы должны уведомить местные светские власти, даже если этого не требует законодательство, передаёт ТАСС. Такие действия должны обеспечить безопасность как пострадавшего, так и других детей.

Документ относит к преступлениям домогательства, эксгибиционизм, мастурбацию, сексуальные отношения (в том числе по согласию), распространение порно, а также склонение к таким действиям через Интернет.

Кроме того, руководство церкви должно принимать во внимание анонимные сообщения. Однако тайна исповеди нарушаться не должна.

Появление такого руководства стало продолжением работы Папы Римского Франциска по борьбе с педофилией в церкви.

Ранее NEWS.ru писал, что педофилы в Великобритании пытаются реабилитировать своё пристрастие в глазах общественности и встать в один ряд с представителями ЛГБТ-сообщества. Себя они называют «людьми, увлечёнными малолетними» (Minor-Attracted Persons/MAPs), избегая негативных ассоциаций с термином «педофил».