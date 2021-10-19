В США потерпел крушение пассажирский самолёт

Самолёт McDonnell Douglas DC потерпел крушение в округе Уоллер, штат Техас (Соединённые Штаты Америки). На его борту могли находиться свыше 20 пассажиров. По данным издания Click2Houston, пострадал один человек.

Отмечается, что самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. Он должен был вылететь из аэропорта Хьюстон в городе Брукшир.

Впоследствии стало известно, что 21 пассажир покинул самолёт. Подтвердились сведения о как минимум одном пострадавшем, однако подробности о его состоянии пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что однодвигательный самолёт потерпел крушение на территории аэропорта в округе Де-Калб американского штата Джорджия. Погибли четыре человека, находившиеся на транспортном судне. После инцидента аэропорт закрыли. Личности пассажиров самолёта остались неизвестными. Расследованием инцидента занялись Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.