В США на фоне протестов Black Lives Matter появился памятник «Ода Путину»

https://static.news.ru/photo/900bcade-d62f-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vince Fleming/unsplash.com

В американском Портленде, где проходят наиболее агрессивные акции движения Black Lives Matter, переходящие в массовые беспорядки, появился памятник под названием «Ода Путину». Композиция изображает бойцов спецназа, которые затаскивают в машину человека. На их фоне стоит фигура, похожая на президента США Дональда Трампа, и делает селфи.

Такая инсталяция пришлась по вкусу далеко не всем американцам.

Бессмысленная, безвкусная инсталляция, которая использует теорию заговора о сговоре с русскими для разжигания страха, — пишет пользователь Twitter @jessecrall.

âOde to Putin.â A pointless, tacky installation that also uses conspiracy theories about Russian collusion to fear-monger. Biden will probably beat Trump but the real winner in November will be stupidity. https://t.co/rXwedjxwHA — Jesse Crall (@jessecrall) August 4, 2020

Некоторые в США считают, что появление «Оды Путину» — это попытка переложить всю ответственность на «злых русских», отмечает «Царьград».

Признайте, что США делают плохие вещи сами по себе, а не по указке русского Бугимена (детская страшилка, аналог Бабы-яги. — NEWS.ru), — пишет пользователь @Cold Stone Steve Austin.

Беспорядки в Портленде не прекращаются более 50 дней. В город по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался.

Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники. На волне протестов толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение (среди них — Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает мирные акции протеста против расизма в американском обществе, однако выступает против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории Соединённых Штатов, а также против вандализма и агрессивной толпы. По мнению президента, во многих случаях в последнее время в США действовали «радикальные маньяки крайне левого толка», «анархисты» и «провокаторы», писал NEWS.ru.