В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0d6084de-ec79-11ea-9df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Эксперты ООН заявили о случаях пыток и другого жестокого обращения с задержанными силами правопорядка в Белоруссии. Они зафиксированы после президентских выборов в республике.

Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишёнными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, — цитирует сообщение RT.

При этом отмечается, что есть сообщения о «насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие». Кроме того, шесть человек пропали без вести.

В организации призвали власти Белоруссии расследовать случаи насилия, а также «привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсации жертвам и их семьям».

Ранее сообщалось, что правозащитный центр «Весна» и Всемирная организация против пыток организовали сбор информации о жертвах жестокого обращения и пыток со стороны силовиков после акций протеста. Они собрали свидетельства избиения больше 450 человек.

Несмотря на многочисленные сообщения, Следственный комитет страны не возбудил ни одного уголовного дела и не задержал ни одного человека, который непосредственно участвовал в преступлениях против случайных прохожих и участников мирных акций протеста.

Как писал NEWS.ru, «Весна» совместно с Белорусским Хельсинкским комитетом, Международной федерацией прав человека и Всемирной организацией против пыток попросили специального докладчика ООН по пыткам о срочном вмешательстве.