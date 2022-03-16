В ООН назвали условия, при которых исчезнет русофобия

Проблемы с русофобией должны исчезнуть, когда на Украине удастся добиться прекращения боевых действий. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга его попросили дать комментарий относительно ситуации с антироссийскими настроениями в ряде стран и арестами имущества российских граждан за границей.

Я бы сказал, что мы пытаемся положить конец нынешнему кризису. Как только мы придём к прекращению боевых действий, вернёмся на путь к миру, эти проблемы уйдут. И именно на этом сейчас сосредоточено наше внимание, — сказал Хак.

О начале специальной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам Путина, предполагается провести «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Президент РФ намеревается отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.