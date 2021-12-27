В Минобороны России заявили об усилении активности НАТО в Арктике

НАТО увеличивает активность в Арктике. Учения Североатлантического союза проводятся в непосредственной близости от границ России. В ходе манёвров используются стратегические бомбардировщики, а также морские компоненты глобальной системы противоракетной обороны, приводит РИА Новости слова замглавы Минобороны РФ Александра Фомина.

Североатлантический союз целенаправленно осваивает Арктику в военных целях, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности в регионе с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы противоракетной обороны, — сказал он на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Ранее Фомин заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному вооружённому конфликту с Россией. Замглавы Минобороны сослался на военную стратегию Североатлантического альянса 2019 года, в которой Россия определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности.

Ранее сообщалось, что командование НАТО якобы из-за действий России повысило боеготовность сил быстрого реагирования, численность которых составляет 40 тысяч. Объединённая оперативная группа повышенной готовности должна быть готова к развёртыванию в районе кризиса в течение пяти дней, тогда как ранее этот срок составлял семь дней.