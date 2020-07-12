В Китае оценили экономический ущерб от наводнений

https://static.news.ru/photo/1baf21ca-c443-11ea-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Haobo/Global Look Press

Более чем в 82,2 млрд юаней ($11.75 млрд) оценивается ущерб от наводнений в Китае.

Как сообщает «Интерфакс», проливные дожди в ряде районов Китая вынудили власти объявить предпоследний — второй уровень опасности наводнения.

Отмечается, что уровень воды в 212 реках в стране повысился до угрожающего уровня, а в 19 из них — его уже превзошёл. При этом в результате наводнений уже погибли или считаются пропавшими без вести 140 человек. Кроме того, затоплены 3,5 млн га сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тысяч домов и построек. Ущерб оценён властями в 82,2 млрд юаней.

Как писал NEWS.ru, проливные дожди в китайской провинции Хунань стали причиной разрушений сотен домов, число пострадавших оценивается более чем в 956 тысяч человек. Отмечается, что один из городов — Юэян — был частично затоплен. В населённом пункте только с 7 по 8 июля был зарегистрирован 261 миллиметр осадков.