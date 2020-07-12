В Китае оценили экономический ущерб от наводнений

Более чем в 82,2 млрд юаней ($11.75 млрд) оценивается ущерб от наводнений в Китае.
Как
Отмечается, что уровень воды в 212 реках в стране повысился до угрожающего уровня, а в 19 из них — его уже превзошёл. При этом в результате наводнений уже погибли или считаются пропавшими без вести 140 человек. Кроме того, затоплены 3,5 млн га сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тысяч домов и построек. Ущерб оценён властями в 82,2 млрд юаней.
Как писал NEWS.ru, проливные дожди в китайской провинции Хунань стали причиной разрушений сотен домов, число пострадавших оценивается более чем в 956 тысяч человек. Отмечается, что один из городов — Юэян — был частично затоплен. В населённом пункте только с 7 по 8 июля был зарегистрирован 261 миллиметр осадков.
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