Глава СНБО Украины заявил, что не видит угрозы агрессии со стороны России

Украина в настоящий момент не видит большого скопления российских военных у своих границ, а также не наблюдает угроз открытой «агрессии» со стороны России, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, пока нет необходимости вводить военное положение в стране, сообщает ТАСС.

Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах, — цитирует его агентство.

Данилов заявил, что не нужно пугать общество, ситуация находится под контролем украинских властей.

Риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим таких ситуаций. Поэтому вводить [чрезвычайное] положение и пугать общество не надо. Ситуация контролируется, мы понимаем, что происходит, — резюмировал он.

В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщали о подготовке ««стремительного и массированного российского вторжения» на Украину. Это произошло после публикации разведданных о том, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч военных РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он назвал материалы о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден поручил своей администрации сделать всё для предотвращения возможного вторжения России на Украину и дал на это «окно в четыре недели». Глава Белого дома опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма к РФ.