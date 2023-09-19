В Госдуме РФ обвинили Пашиняна в безграмотности Депутат Миронов: обострение в Карабахе — итог безграмотной политики Пашиняна

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Никол Пашинян

Обострение в Карабахе — результат безграмотной политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вмешательства в регион США, заинтересованных в дестабилизации Южного Кавказа, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он напомнил, что именно благодаря усилиям РФ удалось остановить войну в 2020 году.

Народы Азербайджана и Армении нам не чужие, мы имеем общую историю. Напомню, что раньше мы были в составе одной страны. Внутри страны таких кровопролитных конфликтов не возникало. К сожалению, теперь, несмотря на все усилия России, снова страдают невинные люди. Для нас их конфликт то же самое, что гражданская война, потому что оба народа для нас братские. Но факт остаётся фактом — именно с приходом Пашиняна к власти проблема начала перерастать в катастрофу, — сказал Миронов.

По его словам, России три года назад удалось остановить войну в Карабахе, после чего туда вошли российские миротворцы, однако армянский премьер в первую очередь звонит своим западным коллегам.

Наши военнослужащие не занимают в конфликте ничью сторону, а делают все, чтобы он не разрастался. Однако первым, кому позвонил Пашинян, стал госсекретарь США, которого армянский премьер стал просить о вмешательстве. Вмешательство США — это самое худшее для Армении, что может быть в такой ситуации. России не плевать. Мы будем делать все, чтобы в регионе наступил действительно прочный мир, — подчеркнул парламентарий.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.