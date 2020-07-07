В ФРГ заявили, что РФ заставит Запад пожалеть за попытки её унизить

https://static.news.ru/photo/4705d3d8-c0eb-11ea-80e1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заставит Запад жалеть о попытках её унизить, считают журналисты немецкого издания Berliner Zeitung. К такому выводу они пришли после статьи президента РФ Владимира Путина для издания National Interest, которая посвящена итогам Второй мировой войны.

Статья президента «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована 18 июня в американском журнале The National Interest. В своей работе Путин анализирует причины, приведшие к войне. Помимо исторических фактов и данных из архивов, он использовал воспоминания членов своей семьи о тех событиях. В своей статье Путин также выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров стран «пятёрки», в которую входят США, Китай, Великобритания, Франция и РФ.

Издание Forbes проанализировало текст президента о войне. Как пишут журналисты, Путин вновь напомнил Западу, кто внёс главный вклад в победу над фашизмом.

По мнению авторов Berliner Zeitung, многие мировые СМИ нарочно проигнорировали некоторые части статьи, которые сегодня невыгодны в связи с трактовкой международного положения в предшествующие войне годы, доминирующей на Западе.

В своей статье Путин напомнил о Версальском договоре 1919 года. Президент обратил внимание на то, что национальное унижение поспособствовало реваншистским настроениям.

Эти слова напоминают Германии собственную историю: немцам известно из собственного опыта, что унижение — это очень опасно, — подчеркнули немецкие журналисты.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин убеждён, что страны Запада знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в СМИ и учебниках другие идеи.