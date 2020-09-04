В ЕС надеются на диалог с Лукашенко, но говорить придётся с Кремлём

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вероятно, не попадёт в санкционные списки Европейского союза в связи с протестами в республике. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники. По их данным, ФРГ, а также Франция и Италия, решили не прерывать контакты с руководством РБ. Впрочем, надежды европейцев на диалог с белорусскими властями, вероятно, обречены на провал.

Лукашенко может быть счастлив — ЕС намеревается наложить санкции на Белоруссию из-за спорных результатов президентских выборов, но, очевидно, ограничения не коснутся главы государства, пишет Die Welt. По информации источников издания, таким положением президент Белоруссии обязан в первую очередь Германии. Берлин желает сохранить канал связи с официальными властями в Минске, чтобы наладить диалог переизбранного президента с оппозицией в лице Светланы Тихановской, активно сотрудничающей с европейскими и американскими политиками и дипломатами. Как сообщает немецкое издание, подход ФРГ также поддержали Франция и Италия. Позиция ведущих членов Евросоюза делает невозможным принятие общих санкций против Лукашенко.

Официальный санкционный список будет опубликован до середины сентября, заявили дипломаты ЕС. После специальной встречи 14 августа министры иностранных дел стран — членов Евросоюза объявили, что они введут ограничения против тех, кто несёт ответственность за фальсификацию итогов белорусских выборов и жёсткий разгон мирных протестующих. По предварительным данным, активы двух десятков белорусских чиновников в ЕС будут заблокированы. Кроме того, им будет запрещён въезд на территорию Евросоюза. Ранее подобные меры в отношении 30 белорусских граждан, включая и Лукашенко, уже ввели Латвия, Литва и Эстония.

Andrea Bienert via Eibner-Presse/www.imago-images.de/Global Look Press

По данным дипломатов, формальное голосование по включению белорусского президента в общеевропейский санкционный список ещё не состоялось. Результаты предыдущих неформальных обсуждений были однозначными: ЕС намерен сохранить за Лукашенко возможность въезжать в Европу и вести переговоры.

Такая позиция кажется странной, учитывая, что президент Белоруссии уже находился в европейском санкционном списке с 2011-го по 2016 год — в связи как с нелегитимными (с точки зрения Запада) выборами, так и с прошлыми «заслугами», включающими исчезновения политических оппонентов в начале 2000-х. Однако в то время в РБ не существовало оформившейся и пользующейся народной поддержкой оппозиции. Сейчас она появилась, олицетворяет её экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая уже выступала перед Европарламентом и запланировала несколько речей в других международных организациях: 4 сентября — в Совбезе ООН и 8 сентября — в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такая активность свидетельствует о том, что Запад действительно делает на неё ставку в качестве альтернативы Лукашенко и рассчитывает на диалог.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт по международной политике Владимир Фролов, Евросоюз, очевидно, и впрямь не собирается включать белорусского президента в санкционный список.

Европейцы считают, что санкции ничего не дадут, а разговаривать с Лукашенко, возможно, придётся. Они ещё не оставили надежду отправить в Минск посредническую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, для запуска диалога между официальным Минском и Тихановской. Их пока не остановили простые намёки из Москвы насчёт того, что Белоруссия не прислушается к мнению ни Евросоюза, ни ОБСЕ. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

При этом, считает аналитик, надежды ЕС обречены на провал, и дело даже не в позиции Лукашенко. Кремль замкнул любые переговоры по Белоруссии на себе и не допустит приезда каких-либо европейских посреднических миссий в сопредельную страну. В этой связи вполне вероятно, что Лукашенко в итоге окажется в санкционных списках: когда в Евросоюзе поймут, что на компромисс ни Минск, ни Москва идти не готовы.