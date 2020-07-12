В Боливии министр экономики заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4c8fef80-c480-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Joerg Reuther/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис сообщил о своём заражении коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо.

Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов, — цитирует его ТАСС.

Первоначально министр обратился к врачам из-за слабости и боли в мышцах. Он стал четвёртым человеком, который заразился инфекцией в боливийском кабинете министров.

На сегодняшний день в мире выявлено более 12,7 млн заболевших коронавирусом. От болезни погибли 565 тысяч человек. Выздороветь удалось 7 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении 219 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в мире.