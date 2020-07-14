В Азербайджане сообщили об уничтожении военного объекта Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта ВС Армении. По словам главы его пресс-службы полковника Вагифа Даргяхлы, 14 июля точным огнём в направлении Товузского района уничтожен опорный пункт роты.
Даргяхлы добавил, что также нанесён точный удар по армянской боевой технике,
Ранее NEWS.ru сообщал, что современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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