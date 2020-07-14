В Азербайджане сообщили об уничтожении военного объекта Армении

https://static.news.ru/photo/d12767e8-c636-11ea-80ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта ВС Армении. По словам главы его пресс-службы полковника Вагифа Даргяхлы, 14 июля точным огнём в направлении Товузского района уничтожен опорный пункт роты.

Даргяхлы добавил, что также нанесён точный удар по армянской боевой технике, сообщает РИА Новости. Видео успешной операции опубликовало Минобороны Азербайджана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.