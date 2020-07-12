Укравшего более $430 млн блогера вычислили по активности в соцсети

https://static.news.ru/photo/43a9835c-c473-11ea-8423-fa163e074e61_660.jpg Реймонд Аббас Фото: hushpuppi/instagram.com

Похитивший более $430 млн нигерийский блогер Рэймонд Аббас был вычислен силовиками США и ОАЭ, благодаря активности в социальной сети Instagram.

Во время разработки операции по задержанию спецслужбы отслеживали действия злоумышленника в социальной сети. Силовики изучили фотографии со дня рождения Аббаса. Он выложил в Instagram пост со снимками праздничного торта c логотипом Fendi, а также с небольшим изображением блогера в окружении крошечных сумок. Оказалось, что в свой предыдущий день рождения злоумышленник подавал заявление на американскую визу.

При регистрации в Instagram Аббас указал электронную почту и номер телефона, а потом использовал эти данные для незаконных финансовых операций со своими сообщниками. Силовики смогли подтвердить его личность, связь с другими подозреваемыми и даже определить адрес проживания, используя данные учётных записей Apple и Snapchat, пишет CNN.

Злоумышленник был задержан 29 июня. Агенты ФБР ворвались в квартиру, когда мужчина спал. Они обнаружили гаджеты, в которых содержалась информация с данными двух миллионов жертв мошенника. Также оказалось, что блогер хранил в квартире $37 млн наличными. По этому делу также были задержаны 12 человек.

Рэймонд Аббас вёл в Instagram блог под ником Ray Hushpuppi. На него были подписаны более 2,5 млн человек. Нигериец фотографировался на фоне принадлежащих ему дорогих автомобилей, а также в компании звёзд спорта и знаменитостей.

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