Украина хочет достроить дамбу, чтобы не допустить подачу воды в Крым

https://static.news.ru/photo/29515eae-7147-11eb-863d-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

На Украине собираются достроить дамбу Северо-Крымского канала, чтобы максимально исключить попадание воды в Крым. Об этом сообщили в офисе «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым» Антона Кориневича.

Отмечается, что Кориневич обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу на 107-м километре канала.

Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы <...>, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области, — цитирует его РИА Новости.

Кориневич добавил, что позиция представительства и управления канала однозначна — «никакой воды в Крым, пока он остаётся оккупированным Россией».

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в воде. Она поступала по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу. После прекращения подачи воды украинской стороной вопрос водообеспечения жителей решался с помощью водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели за счёт малого количества осадков и добычи вод из подземных источников.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна возобновит поставку воды в Крым, если он будет «деоккупирован» и возвращён Киеву. Также в МИД сообщили, что данная позиция основывается на нормах международного права. Более того, Киев отрицает, что сам нарушает эти нормы.