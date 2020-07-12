Турции могут отказать во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии

https://static.news.ru/photo/839f6ea2-c46b-11ea-ab38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы), комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что происходящее является «провокацией общей европейской культуры». Он призвал отказать Турции во вступлении в Евросоюз.

Мы должны сделать из этого выводы, а также иметь мужество завершить переговоры о вступлении Турции в ЕС, — подчеркнул политик.

По его словам, турецкое правительство продолжает отдаление от европейских ценностей, передаёт Bild.

Ранее турецкий лидер подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турецкие власти рассматривают вопрос о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, предполагается, в частности, использование специальной техники освещения, при которой христианские мозаики и фрески не будут видны во время намазов.

Как писал NEWS.ru, представители ЮНЕСКО отправили в Анкару несколько писем с призывом не менять статус находящегося в Стамбуле храма Святой Софии. Специализированное учреждение ООН просит не превращать один из древнейших памятников христианской культуры в мечеть.