Трасс предрекли скорую отставку с поста премьера Великобритании Политолог Дудаков: Трасс могут отправить в отставку с поста премьера Великобритании уже зимой

Фото: Stephen Chung/XinHua/Global Look Press

Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть отправлена в отставку уже предстоящей зимой, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Малек Дудаков. Он не исключил, что на пост главы правительства Соединенного Королевства может вернуться Борис Джонсон.

Эксперт пояснил, что Трасс стала премьер-министром благодаря довольно популистским реформам вроде заморозки цен на электроэнергию, снижения налогов. Однако экономический кризис в стране усугубляется, и к зиме ситуация может стать еще хуже. Трасс своими действиями только способствует этому, а каких-либо успехов достичь пока не успела.

Несмотря на небольшой срок премьерства, для многих она уже является кандидатом на вылет. Есть даже некоторые консерваторы, которые были бы не против ее заменить, — сказал политолог.

По его мнению, заменить Трасс на посту премьера может ее соперник по предвыборной гонке Риши Сунак, ранее возглавлявший британский Минфин и являющийся гораздо более компетентным экономистом. Второй возможный кандидат экс-премьер Борис Джонсон. Он уже намекал, что не прочь вернуться к своим обязанностям, если его попросят об этом.

Накануне стало известно, что соратник Трасс по Консервативной партии Майкл Гоув призвал парламент вынести ей вотум недоверия. Причиной недовольства Гоува и его сторонников стала предлагаемая Трасс программа по борьбе с экономическим кризисом.